Grevenbroich : Trio attackiert 21-Jährigen auf der Bahnstraße

Grevenbroich Von drei Männern geschlagen und am Kopf verletzt wurde am Montagabend gegen 22.45 Uhr auf der Bahnstraße ein 21 Jahre alter Mann aus Essen. Das teilt die Polizei mit, die nun Zeugen sucht.

Die drei noch unbekannten Männer hätten laut Zeugenaussage schwarze Haare und einen Vollbart gehabt. Nach der Tat stiegen die Täter, wie die Polizei weiter mitteilt, in einen Pkw und fuhren in Richtung des Montanushofs am Ostwall davon. Während der Aufnahme des Sachverhalts durch die Polizei stellte sich heraus, dass eine der anwesenden Personen auf Grund eines Haftbefehls gesucht wurde. Sie wurde festgenommen.