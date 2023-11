Stadtbetriebe legen Prüfbericht vor Trinkwasserspender in den Schulen geplant

Die weiterführenden Schulen in Grevenbroich sollen mit Trinkwasserspendern ausgestattet werden. Das hatte die SPD im März dieses Jahres per Antrag gefordert. In der Zwischenzeit haben Mitarbeiter der Stadtbetriebe geprüft, in welchen Gebäuden die Installation solcher Brunnen möglich ist. Die Ergebnisse dieses Checks wurden jetzt dem Schulausschuss vorgelegt, inklusive einer ersten Kostenschätzung. Entschieden wurde aber noch nicht. Antragsteller SPD meldete Beratungsbedarf an.