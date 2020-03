Vorfall in Grevenbroich : Trickbetrüger stiehlt mehrere hundert Euro von Senior

Grevenbroich Er gab sich als ehemaliger „Bekannter aus“ und erschlich sich so das Vertrauen eines über 80-jährigen Seniors. Der nahm ihn im Auto mit und „lieh“ ihm mehrere hundert Euro.

Das teilt die Polizei mit. Der Tatverdächtige sprach den über 80-jährigen Mann am Dienstagvormittag, gegen 11,30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes "Am Hammerwerk" an. Durch seine geschickte Gesprächsführung schaffte es der Unbekannte letztendlich, ihn zu seiner Wohnanschrift zu fahren. Dort erzählte er ihm, dass er dringend Bargeld benötigte, um einen wichtigen Termin in Berlin wahrnehmen zu können. Hilfsbereit, vielleicht aber auch überrumpelt vom resoluten Auftreten des vermeintlichen Betrügers, "lieh" der Senior ihm mehrere hundert Euro. Als der Tatverdächtige dann verschwunden war und dem 86-Jährigen berechtigte Zweifel an der Angelegenheit kamen, offenbarte er sich einem nahen Verwandten. Schnell stellte sich heraus, dass er offenbar Betrügern aufgesessen war.