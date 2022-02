Amphibienwanderung hat begonnen : Tribünenweg in Grevenbroich wird wegen Kröten gesperrt

Noithausen Die Krötenwanderung hat wieder eingesetzt. Um die Tiere zu schützen, wird der Tribünenweg nachts geschlossen. Wenn es kalt genug ist, bleiben die Schranken aber auf.

„Da die Kröten nur in der Dämmerung und Nacht wandern, wird der Tribünenweg jetzt in der Zeit von 18 bis 8 Uhr gesperrt“, erläutert Stadtsprecher Lukas Maaßen. Vor zwei Jahren hatte die Stadt an den Enden der Straße Schranken installiert. Zuvor waren zum Schutz von Erdkröte, Grasfrosch und Co. lediglich Sperrbarrieren auf die Straße geschoben worden. Autofahrer, die es eilig hatten, schoben die rot-weißen Sperren einfach zur Seite und fuhren weiter über Straße und Amphibien. Die Stadt ergriff daraufhin wirksamere Maßnahmen. „Die Sperrschranken haben sich sehr bewährt. Seit ihrer Installation ist ein verbotenes Befahren der Straße nicht oder nur noch in absoluten Ausnahmefällen festzustellen“, sagt Maaßen. „Die Schranken sind die beste Lösung. Wir sind damit zufrieden“, erklärt Ulrich Pfeiffer, Sprecher des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Grevenbroich.