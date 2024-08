Biwak und Treckertreff am Wochenende Münchrath wird wieder Ziel von Freunden historischer Traktoren

Wer alte Traktoren liebt, der dürfte am Wochenende in Münchrath richtig sein: Dort wird am Sonntag, 11. August, der mittlerweile 19. Oldtimer-Treckertreff veranstaltet. Die Organisatoren rechnen mit mehreren Dutzend historischen Landmaschinen, die knatternd in dem kleinen Ort vorfahren werden. Gefeiert wird in Münchrath aber gleich zwei Tage lang.