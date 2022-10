Illuminierte Parade in der Adventszeit : Trecker-Freunde planen Lichtertour durch Gustorf und Gindorf

Gustorf/Gindorf Kurz vor dem Nikolaustag organisieren die Schlepperfreunde wieder eine spektakuläre Tour durch Gustorf und GIndorf. Wann die dritte Auflage der Lichtertour startet und was es diesmal zu sehen gibt.

Die Schlepperfreunde aus Gustorf und Gindorf wollen’s wieder tun: Mit weihnachtlich geschmückten Traktoren – darunter sind viele historische Modelle – werden sie am 3. Dezember zu einer spektakulären Tour durch ihre beiden Heimatorte starten. Mit an Bord: viele tausend Lichter.

Im Vorfeld werden die Traktoren und Anhänger mit vielen tausend Lichterketten geschmückt, auch bunt geschmückte Weihnachtsbäume und aufblasbare Nikolausfiguren werden Anfang Dezember zu sehen sein. „Außerdem wird es mehr Musik geben, daran hat es im vergangenen Jahr etwas gemangelt“, sagt Schmautz. Treffpunkt der Treckerfahrer ist einmal mehr der Kirmesplatz am Langer Weg. Von dort aus wird sich der bunte Zug gegen 18 Uhr in Bewegung setzen.

„Wir werden etwa anderthalb Stunden lang durch unsere beiden Orte fahren“, kündigt Siggi Schmautz an. Unterwegs werden die Zugmaschinen einen kleinen Stopp vor dem „Adventsfenster“ einlegen, das der Verein „Gindorf e.V.“ an diesem Abend am Haus von Brudermeister Robert Hoppe öffnet. Ziel des Trecker-Trecks ist die ehemalige Ladestraße am Bahnhof, dort können die bunt geschmückten Fahrzeuge noch einmal ganz aus der Nähe betrachtet werden.