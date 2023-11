Politik in Grevenbroich Aus der Neurather Trauerhalle wird 2024 ein Kolumbarium

„Das Gebäude wird schon lange nicht mehr genutzt, ist aber von der Substanz her noch relativ gut in Schuss“, sagt Rinkert, der sich dabei auf eine Expertise der Stadtbetriebe Grevenbroich beruft. Im kommenden Jahr soll die Halle zu einem Gebäude für die Urnenbestattung umgebaut werden. Dafür seien kleinere Dach-, Fassaden-, Elektro- und Malerarbeiten erforderlich. „Die Kosten sind überschaubar“, sagt der Abgeordnete. Bereits in Gang gekommen ist der von Bürgern gewünschte Ausbau der Wege am Ufer des Neurather Sees. Dort sollen auch naturnahe Erlebniszonen entstehen.