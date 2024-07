Hans Otto Schumacher starb mit 74 Jahren Grevenbroicher Kanuten trauern um Olympia-Zweiten

Er war siebenmal Deutscher Jugendmeister, davon zweimal im Einer-Canadier. Gemeinsam mit C2-Partner Willi Baues wurde er 1970, 1972 und 1974 Deutscher Meister. Bei den Weltmeisterschaften in Muotathal (Schweiz) freute er sich 1973 über WM-Bronze im C2-Einzel und über den Weltmeistertitel in der C2-Mannschaftswertung. Unvergessen bleibt jedoch seine Teilnahme an den Olympischen Spielen 1972 in München mit dem Austragungsort Augsburger Eiskanal.