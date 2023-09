Dieter und Elvira Kaufmann übergaben ihre Sammlung in Dresden Die „Traube“ ist jetzt Teil des Deutschen Archivs der Kulinarik

Das Restaurant „Zur Traube“ hat den Namen Grevenbroich in die Welt getragen. Der 2014 geschlossene Gourmet-Tempel an der Bahnstraße zählte jahrzehntelang zu den ersten Adressen für Feinschmecker. Erinnerungen an die legendäre Nobel-Herberge werden nun in Dresden gehütet: Sternekoch Dieter L. Kaufmann und seine Ehefrau Elvira haben ihren Vorlass an das Deutsche Archiv der Kulinarik übergeben. Darunter Menükarten, Notizen und Rezepte.