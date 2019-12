Metzgerei Esser in Grevenbroich : Traditions-Betrieb schließt seine Türen

Grevenbroich An der Rheydter Straße geht am Silvestertag eine Ära zu Ende: Fleischermeister Franz-Josef Esser gibt seinen Betrieb auf und verabschiedet langjährige Mitarbeiterin.

Die Metzgerei Esser – eine Institution in Grevenbroich – wird für immer ihre Tore schließen. Kurz vor der Geschäftsaufgabe verabschiedete Chef Franz-Josef Esser eine verdiente Mitarbeiterin: Verkäuferin Maria Flören ging in den Ruhestand – nach 50 Jahren Betriebszugehörigkeit. Für eine solch lange Zeit gab es obendrein noch eine Auszeichnung von der Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf.

Im Alter von 14 Jahren trat Maria Flören als „Lehrmädchen“ in den 1953 gegründeten Betrieb ein – das war am 1. Januar 1970. Damals wurden neben Fleischwaren auch „Lebensmittel des täglichen Bedarfs“ bei den Essers verkauft. Übrigens nicht nur im Laden. Insbesondere freitags und samstags wurde der Wochenendeinkauf auch an Kunden in der näheren und weiteren Umgebung ausgeliefert. Mit dem Auto – „oder mit dem Fahrrad“, wie sich Flören erinnert. Ihr habe der Job stets Spaß bereitet. „Ich bin die ganzen 50 Jahre gerne zu Arbeit gegangen“, resümiert die Jubilarin.