Backhandwerk in Grevenbroich : Wo Kunden den Bäckern über die Schulter schauen können

Orken Der Traditions-Betrieb Herter in Orken hat seine Räume komplett umgebaut. Entstanden ist dabei eine „gläserne Backstube“. Wie das aussieht und wer den Bäckern beim Arbeiten zuschaut.

Das Herzstück einer Bäckerei ist nicht der Verkaufstresen, sondern die Backstube. Die ist vielfach versteckt, irgendwo in hinteren Bereichen der kleinen Bäckereien, im Verborgenen. Das war auch an der Noithausener Straße lange Zeit der Fall. Bis vor wenigen Tagen: Denn die Bäckerei um den jungen Bäckermeister Hendrik Herter hat in den Sommerferien radikal umgebaut.

Morgens und mittags, wenn in der Backstube kräftig Betrieb herrscht, können die Kunden die sieben Bäcker (inklusive Azubi) in „Action“ erleben und zuschauen, wie sie Teig kneten, Croissants oder Brote in Form bringen. Wenige Meter weiter werden die fertig bestückten Bleche in den Ofen geschoben, ebenfalls vor den Augen der Kunden.