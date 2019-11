Gitarrenvirtuosinnen in Grevenbroich : Weltklasse-Musikerinnen im Museum

Grevenbroich Ein international besetztes Gitarren-Trio spielte jetzt im Salon der Villa Erckens im Rahmen der Grevenbroicher Gitarrenwochen.

Sie befinden sich auf einer Europatour durch insgesamt 30 Städte, die von „MusiSHEans“ initiiert wurde. Dieses von Karlijn und Judith mitbegründete globale Netzwerk unterstützt talentierte Musikerinnen. Ins Vorprogramm spielte Clara Weise, die an der Hochschule für Tanz und Musik Köln (Standort Wuppertal) bei Europas einziger Mandolinenprofessorin Caterina Lichtenberg studiert. Sie stellte ihr schönes Instrument mit zwei Stücken vor, einem Satz aus einer Suite von Ernst Bloch und dem „Glanz des Winters“ des japanischen Komponisten Yasuo Kuwahara. Dann gehörte das Podium den Gitarristinnen, die sich zunächst einzeln vorstellten. Judith Beckedorf interpretierte makellos „It’s raining Men“ von den Weather Girls, um dann mit ihrer kleinen, aber feinen Stimme den eigenen Song „Walk with you“ vorzustellen. Karlijn Langendijk begann sehr konzertant auf ihrer Akustikgitarre, bei ihrer eigenen Komposition „Unendliches Blau“ war ihr Spiel mit allen Saiten „gewaschen“. Ein kleines Intermezzo auf der Ukulele versprach dem Publikum, dass dieses Instrument zu gewinnen ist. Das von „MusiSHEans“ zur Verlosung gestellte Instrument gewann dann Dolores. Sie war aus Florida mit sieben weiteren Enthusiasten angereist. Sie konnten dann „ihre“ Christie Lenée hören, die die beste Performance zu ihrem spannenden Gitarrenspiel bot. Sie wurde gerade in London zur Akustikgitarristin des Jahres gewählt und gewann bereits 2017 das „International Fingerstyle Guitar“-Championat. Christie beherrscht alle Arten interessanter Techniken, spielt mit beiden Händen auf dem Steg und begleitet mit eigener Percussion (Schellenbaum am Fuß) faszinierende Akkordfolgen. Auch stimmlich hat sie enormes Potenzial, wie sie in ihrem „Cleopatra’s Eyes“ zeigen konnte.