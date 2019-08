Liedersalon im Grevenbroicher Museum : Tom Liwa gibt ein Solo-Konzert im Salon der Villa Erckens

Grevenbroich Die Reihe „Liedersalon“ wird am Freitag, 30. August, in der Villa Erckens fortgesetzt. Um 20 Uhr gastiert dort Tom Liwa mit einem Solo-Konzert.

Und genau das ist es auch, was Tom Liwa, seit er Mitte der 80er Jahre mit den „Flowerpornoes“ auf der Bildfläche erschienen ist, bis heute so faszinierend macht: Man kriegt ihn einfach nicht zu fassen. Es gibt kaum einen deutschen Songschreiber, der in seinen Liedern so viel von sich preisgibt und dennoch so rätselhaft bleibt. Wenn Liwa von den Schauplätzen seiner Kindheit und Jugend singt, dann klingt das nicht nostalgisch, sondern vielmehr wie ein Eintauchen in den großen, unergründlichen Strom der Zeit. Singt er von der Liebe, dann kann das angesprochene Gegenüber eine Frau sein, genauso gut aber auch ein höheres Selbst oder der innere Schweinehund. Dass ihm dabei nicht mal halb so viele Menschen zuhören, wie er es eigentlich verdient hätte, mag ihn kränken oder egal sein. Tom Liwa wird so oder so weiter bergeweise Songs schreiben.