Unterstützung für bedürftige Menschen : Nette Atmosphäre für Tafel-Kunden in Grevenbroich

Grevenbroich Der Verein Existenzhilfe will, dass bedürftige Menschen trotz der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen einen schönen Advent und ein schönes Weihnachtsfest erleben. Die Kleiderkammer wurde jetzt mit vielen Aventsdeko-Artikeln dekoriert, bald startet der Spielsachen-Verkauf. Und am 26. November werden zwei Weihnachtswunschbäume aufgestelt.

Ein ganzer Tisch ist mit netten Advent skränzen bestückt, in den Regalen warten Lichterhäuschen für 50 Cent, Schwibbögen, Holz-Schneemänner und vieles mehr auf Käufer. Ein beträchtlicher Teil der Kleiderkammer der Grevenbroicher Tafel an der Merkatorstraße gleicht einem Weihnachtsdeko-Shop. „Am Wochenende haben wir zu elft den Raum gestaltet“, erzählt Geschäftsführer Wolfgang Norf. „Die Vorweihnachtszeit hat bei uns schon begonnen.“

In der kommenden Woche soll auch der Verkauf von Spielzeug starten. Gespendete Lego- .und Playmobil-Kästen, Modellautos und anderes werden zurzeit auf Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit überprüft. „Wir möchten den Tafel-Kunden ermöglichen, zuerst bei uns Geschenke für ihre Kinder zu kleinen Preisen zu kaufen, Wenn sie bei uns nicht fündig werden, können sie das Fehlende dann in Geschäften kaufen“, erklärt Norf.

Der Geschäftsführer betont, das auch in früheren Jahren de Kleiderkammer liebevoll dekoriert worden sei, doch in diesem Jahr hat die nette Atmosphäre besondere Bedeutung. „Wir möchten, dass bedürftige Menschen trotz der Einschränkungen der Pandemie eine schöne Advents- und Weihnachtszeit erleben“, sagt Norf. Von geschlossenen Einrichtungen etwa seien zwar alle betroffen, „doch andere können sich in dieser Zeit beispielsweise etwas Schönes kaufen, sich so eine Annehmlichkeit verschaffen – Menschen mit wenig Geld können dies nicht.“ Überhaupt seien Bedürftige von Pandemie-Folgen oft mehr betroffen. „Bei den Hamsterkäufen verschwanden etwa die preiswerten Nudeln aus den Regalen, die teureren gab es weiter.“