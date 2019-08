Kriminalpolizei ermittelt : Todesfall am Neurather See

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neurath Am Neurather See ist in der Nacht zu Samstag ein 19 Jahre alter Jugendlicher aus Grevenbroich tot geborgen worden. Die genauen Umstände des Todes sind noch unbekannt.

Es handele sich aber auf keinen Fall um einen Badeunfall, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich vielmehr um einen medizinischen Notfall gehandelt habe – möglicherweise ausgelöst durch eine Vergiftung, die der 19-Jährige selbst verursacht haben könnte. Es werde nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei wurde am Freitag, kurz nach 23 Uhr, von der Leitstelle über den Tod des Grevenbroichers verständigt. Der Jugendliche soll sich am Neurather See in Begleitung anderer befunden haben.

(wilp)