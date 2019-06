Kostenpflichtiger Inhalt: Auftritt in Neuss : Fernseh-Star Tim Neumann kehrt als „Romeo“ zurück in seine Heimat

Kapellen/Neuss Nach dem Abi am „Pascal“ ging Tim Bergmann nach München, wo er seitdem lebt. Mit der von Johanna Richter choreografierten Shakespeare-Inszenierung „For you my love“ gastiert der Schauspieler jetzt im „Globe“.