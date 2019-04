Ungewöhnlicher Service in Grevenbroich : Tierfreunde bergen tote Katzen

Grevenbroich Weil die Feuerwehr kein Chip-Lesegerät hat, springen Facebook-Freundinnen ein.

Tierfreunde aus Grevenbroich bieten nun einen besonderen Service an: Sie identifizieren Katzen, die im Straßenverkehr umgekommen sind, und informieren deren Besitzer. Entstanden ist dieser kostenlose Dienst über die Facebook-Gruppe „Vermisste und gefundene Tiere in Grevenbroich“.

In etlichen Fällen birgt die Feuerwehr überfahrene Katzen von den Straßen im Stadtgebiet. Obwohl viele Tiere gechipt sind, erfahren die Besitzer in der Regel nichts vom Tod ihres Stubentigers. Denn die Feuerwehr hat kein Gerät, um den in der Schulter implantierten Chip auszulesen. Hier springen nun freiwillige Helfer wie Sonja Fels ein.

„Über ,Tasso’ werden sie vorher darüber informiert, dass wir ihre Katze übergeben werden“, schildert Fels. Das sei nicht immer leicht und oftmals mit großer Trauer verbunden – aber: „Viele sind froh, dass sie Gewissheit haben, was mit ihrem Tier passiert ist.“ In den Fällen, in denen kein Besitzer ausfindig gemacht werden kann, hilft ein in Grevenbroich ansässiger Veterinär. Er kümmert sich um das Abdecken der überfahrenen Katzen.