Vandalismus am Bahnhof Frimmersdorf : Schon wieder Ticket-Automat in Frimmersdorf geknackt

Frimmersdorf Der erst im Januar ausgewechselte Fahrkartenautomat am Frimmersdorfer Bahnhof ist geknackt worden. Unbekannte haben ihn mit brachialer Gewalt geöffnet, um an das Geld im Inneren zu gelangen. Wie Dino Niemann, Sprecher des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, soll „so schnell wie möglich ein neuer Automat“ aufgestellt werden.

„Wir haben mit dem Dienstleister Transdev bereits Kontakt aufgenommen, um rasch für Ersatz zu sorgen“, sagt Dino Niemann. In der Region komme es zwar hin und wieder zu Vandalismus an Fahrkartenautomaten. Doch so schwere Fälle wie in Frimmersdorf seien eher selten, so der VRR-Sprecher. Der Bahnhof liegt zwar abseits des Dorfs und steht nicht unter ständiger Kontrolle – doch: „Den Ticket-Service werden wir dort auch weiterhin aufrecht erhalten“, sagt Niemann.