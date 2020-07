Technisches Hilfswerk in Grevenbroich : Jugend übt mit eigenem Schutzkonzept

Grevenbroich THW-Ortsverband Grevenbroich hat sich und seine Arbeit auf die Corona-Pandemie eingestellt. So kann auch die 31 Mitglieder starke Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks wieder mit ihrem Übungsbetrieb beginnen.

Es liegt weniger am Coronavirus als an der Sommerferienzeit, weshalb sich lediglich ein knappes Dutzend der 31 Mitglieder aus der Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) in der Unterkunft an der Otto-Hahn-Straße zur Übungsstunde eingefunden hat. Aber selbstverständlich bestimmt Corona das Geschehen. „Wir sind froh, dass wir seit einigen Tagen überhaupt wieder den Übungsbetrieb aufnehmen können“, sagt der THW-Ortsbeauftragte Jürgen Diekmann. Mit dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens wurde auch beim Technischen Hilfswerk die Aktivität eingeschränkt. Treffen oder Übungen fielen aus. „Wir haben unsere Einsätze gefahren, ansonsten mussten wir unsere Hände in den Schoß legen.“