Strukturwandel in Grevenbroich und Umgebung Rainer Thiel kritisiert Kohleausstieg ohne Sicherheit

Vielmehr seien alte Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt worden, um Versorgungssicherheit in der Energiekrise gewährleisten zu können. „Und nun soll noch schneller ausgestiegen werden, ohne zwischenzeitlich eine neue, sichere Energieversorgung aufzubauen“, beklagt Thiel und vergleicht: „Das ist in etwa so, als ob in einem Reisebus alle Bremsen ausgebaut werden, um dann tüchtig Gas zu geben, um schneller ans Ziel zu gelangen – während im Bus das Radio lauter gemacht wird, damit die Passagiere unterhalten und abgelenkt werden.“