Erstes gemeinsames Projekt von GoT und Theatical : Zwei Ensembles wollen sich ergänzen

Südstadt/Neukirchen Bislang traten Theatical aus Neukirchen ebenso wie die GoT- Tanzgruppe „Black Waves“ eigenständig auf. Erstmals verschmelzen beide nun zu einem Konzert mit Tanz zu einer Formation. Weitere Kooperationen sind geplant.

Die Zusammenarbeit entstand, weil auch Spielleiter Fans sind. „Im vergangenen Jahr sah ich Black Wave bei einem Stadtfest tanzen und war begeistert“, erinnert Conny Duda sich. „Ich fand die Tänzer sogar so beeindruckend, dass ich mich zunächst gar nicht traute, sie anzusprechen.“ Schnell kam man dann aber doch miteinander in Kontakt. „Uns gefiel die Idee sofort“, ergänzt Vanessa Mier von den Black Waves zur Idee einer Kooperation. In Absprache mit ihrer GoT-Kollegin Lena Erdmann wurde entschieden: Wir machen was zusammen, nämlich einen Konzertabend mit Tanz.