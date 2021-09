Nach Aus für Ensemble „No.Name“ : Theatermacher in Grevenbroich planen Angebote für jedes Alter

Grevenbroich Der Vorhang ist gefallen, für immer. Das Theaterensemble No.Name existiert nicht mehr, nach elf Jahren ist Schluss mit der Gruppe – nicht aber mit dem Theatermachen. Spielleiter Werner Alderath und Marius Panitz planen neue, offene Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Wer mitmachen will, kann sich melden.

Im Jahr 2010 war No.Name an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule aus der Taufe gehoben worden. „Es war ein Projekt, wir haben als Oberstufenschüler mit Jugendlichen aus der Mittelstufe an den Stücken gearbeitet“, erzählt Werner Alderath, Industriekaufmann von Beruf und freier Theaterpädagoge. „Die Schule hat uns großes Vertrauen entgegengebracht.“

Neun eigene Stücke hat No.Name auf die Bühne gebracht. Das Theater „Made in Grevenbroich“ war in Düsseldorf, Neuss, Mönchengladbach und anderen Städten zu sehen, auch bei Schülertheaterfestivals „,Maskerade“. No.Name, das später zum Jugendtreff GoT wechselte, hat sich in der Region einen Namen gemacht. „Wir wollten auch die Stadt repräsentieren“, sagt der 29-Jährige.

Doch es wäre zu einfach zu sagen, No.Name wäre der Pandemie zum Opfer gefallen. „Wir hatten absolut Probleme, Nachwuchsschauspieler zu finden“, sagt Alderath. „In der stärksten Zeit waren wir 16“, blickt Alderath zurück. Bei den Proben für „Zettland“ machten nur noch drei junge Schauspieler mit. „Wir haben mit den Jahren gemerkt. dass sich das Engagement und das Interesse der Jugendlichen verschoben haben. Viele Jugendliche haben zahlreiche Termine, die sie miteinander vereinbaren möchten. Zudem seien Schüler durch G 8 „mehr in den schulischen Kontext eingebunden“. Schwer sei es auch gewesen, in den Schulen neue Schauspieler zu finden. „Dann hieß es, es gebe schuleigene Theatergruppen, oder man sagte, dass unsere Infos weitergegeben würden, und dann haben wir nichts mehr gehört“, schildert Alderath.

Neues, anderes ist nun geplant. „In der Corona-Zeit haben wir gemerkt, dass uns etwas verloren gegangen ist, was wir gern machen.“ Also wollen die beiden weiter machen, in anderem Rahmen. „Wir haben vor, eine etwas offenere Gruppe ins Leben zu rufen, dabei nicht mehr festzulegen, dass wir nach einer festgelegten Zeit ein Bühnenstück fertig haben wollen. Und wir wollen Menschen ans Theaterspielen heranführen, bei einem Termin in der Woche.“ Gedacht sei dabei nicht an Schüler, sondern an „Menschen etwa ab 20 Jahren“. Aber auch eine Erwachsenen-Gruppe sei denkbar. Außerdem sollen neue Themen ausprobiert werden. Kurzum: Wer mitmachen möchte, kann sich unter kontakt@theaterwg.de melden.