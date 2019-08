„Die Jugend von heute“ : Grevenbroicher Theatergruppe startet ihre zehnte Eigenproduktion

Grevenbroich In dieser Woche startete die Theatergruppe „no.name“ ihre zehnte Produktion. Im kommenden Frühjahr soll das Stück seine Premiere feiern.

Das hätten sich die beiden Spielleiter Werner Alderath und Marius Panitz nicht vorstellen können, als sie ihre Theatergruppe „no.name“ vor neun Jahren im Rahmen eines Abi-Projektes an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule gründeten: In dieser Woche konnte die bereits zehnte Theaterproduktion gestartet werden. Im kommenden Frühjahr soll das neue Stück seine Premiere feiern. Diesmal beschäftigen sich die Jungschauspieler und ihre Spielleiter mit dem Thema „Die Jugend von heute“.

„Das ist natürlich ein gefundenes Fressen“, sagt Werner Alderath: „Bei ,Fridays for Future’ oder den Protesten gegen Artikel 13 sehen wir, dass die Jugendlichen informiert und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“ Die Gruppe „no.name“ will daher in ihrem nächsten Stück ein Porträt schaffen und herausfinden, wer diese „Jugend von heute“ wirklich ist.

Das Besondere: Bei „no.name“ wird den Mitwirkenden die Gelegenheit gegeben, ihre eigenen Erfahrungen in die Stücke mit einzubringen. Autobiografische Elemente der Spieler werden gesammelt, die dann ihren Weg in die Aufführung finden. „So können die Jugendlichen am Ende sagen, dass sie wirklich ein Teil des Stückes sind und das ihr Werk ist“, sagt Marius Panitz.

Wer noch Interesse hat, in die laufende Produktion einzusteigen, kann dies noch zum 11. September tun. „Die ersten drei Wochen nennen wir ,Schnupperproben’“, sagt Alderath. „In dieser Zeit kann sich jeder überlegen, ob das Theaterspielen das Richtige ist.“

Die Proben finden mittwochs von 17 bis 20 Uhr im Jugendtreff von St. Joseph (GoT) statt. Anmeldungen können per E-Mail an noname.info@gmx.de erfolgen.

(NGZ)