Nach 20 Jahren an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule: Theatergruppe verlässt Grevenbroich

Grevenbroich Nach 20 Jahren wird sich „poco*mania – Theater e.V.“ von der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule verabschieden. Das Ensemble wechselt nach Neuss ans Marie-Curie-Gymnasium.

Mit Beginn der Sommerferien 2019 wird die Theatergruppe „poco*mania – Theater e.V.“ Grevenbroich verlassen. Sie wechselt ans Neusser Marie-Curie-Gymnasium. Axel Mertens, künstlerischer Leiter der jungen Gruppe, erklärt bedauernd: „Ein Schritt, der uns nach 20 Jahren erfolgreicher Theaterarbeit an der Grevenbroicher Käthe- Kollwitz-Gesamtschule nicht leicht gefallen ist. Der aber nötig war, wollten wir weiterhin unsere so erfolgreiche Theaterarbeit mit Jugendlichen fortsetzen.“

Während Schulleiterin Dagmar Mitze von der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule am Montag wegen eines offiziellen Termins nicht zu sprechen war, erklärte Schulleiterin Emmy Tressell vom Neusser Marie-Curie-Gymnasium: „Wir hatten ‚poco*mania’ schon häufiger hier bei uns am Gymnasium und freuen uns nun, dass wir jetzt nach etwa zehn Jahren ohne eigene Theater-AG diese Lücke in der Schulkultur schließen können. Ich weiß, was das den Kindern bringt.“