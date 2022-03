Kultur in Grevenbroich : „Theater im Museum“ wird ab April in der Villa Erckens fortgeführt

Grevenbroich TiM ist wieder da: Der Fachbereich Kultur der Stadt hat für das „Theater im Museum“ das Programm 2022 in Kooperation mit dem „Rheinischen Landestheater Neuss“ und dem „Theater der Dämmerung Leichlingen“ zusammengestellt. Die Details.

Der Beginn ist für Donnerstag, 21. April, 20 Uhr, vorgesehen – mit der szenischen Lesung mit Publikumsgespräch „Ich werde nicht hassen“ von Izzeldin Abuelaish. Er wächst in größter Armut in Gaza auf, dem „größten Gefängnis der Welt“. Mit unerschütterlichem Optimismus schafft er es, Medizin zu studieren und eine Stelle zu finden. Das Besondere: Tag für Tag passiert er die Grenze, denn der Palästinenser arbeitet in einem israelischen Krankenhaus. Ihm geht es schlicht darum zu helfen. Während er zum international gefragten Experten wird, häufen sich die Schicksalsschläge in seinem Leben. Das berührende Plädoyer für Frieden und Versöhnung wurde von Silvia Armbruster und Ernst Konarek für die Bühne bearbeitet.