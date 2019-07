Vier Vorstellungen sind geplant : „Theater im Museum“ geht bald in die nächste Runde

Das „Theater der Dämmerung“ führt ein Schattenspiel auf. Foto: Marc Latsch

Grevenbroich Das vom Kulturamt in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landestheater Neuss initiierte Veranstaltungsprogramm „Theater im Museum“ (TiM) geht im Herbst in die nächste Runde. Die individuell zugeschnittene Reihe wird vom Rhein-Kreis bezuschusst und findet in der Villa Erckens statt.

Zum Auftakt am 10. Oktober wird „All das Schöne“ von Duncan Macmillan präsentiert, ein komisches Stück über Depression – hinreißend, herzergreifend und gänzlich unsentimental. Am 5. Dezember folgt die Aufführung „White Rabbit, Red Rabbit“ – ein Theaterexperiment von Nassim Soleimanpour: Keine Proben, kein Bühnenbild, keine Regie – nur ein versiegeltes Skript, das von einem Schauspieler zum ersten Mal gelesen wird. Er nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise ins Ungewisse.

Der Klassiker von Antoine de Saint-Exupéry steht am 23. Januar 2020 auf dem Spielplan: Das „Theater der Dämmerung“ wird die bekannte Geschichte vom kleinen Prinzen als Licht- und Schattenspiel mit großen beweglichen Scherenschnittfiguren im Museum präsentieren. Zum Abschluss der Reihe erwartet die Zuschauer am 5. März die Aufführung „Mongos“. Sergej Gössner hat ein Stück über zwei liebenswerte Außenseiter, Aufschneider und Geschichtenerzähler geschrieben, die – beneidenswert größenwahnsinnig – selbst eine schwerwiegende Behinderung zu überwinden versuchen.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr im Salon der Villa Erckens. Einzelkarten sind zum Preis von zehn beziehungszweise zwölf Euro erhältlich. Das Kulturamt bietet darüber hinaus ein Abonnement für alle vier Aufführungen zum Preis von 40 Euro an, inklusive reservierter Sitzreihe. Infos dazu gibt es unter Telefon 02181 608656. Einzeltickets sind ab sofort im Vorverkauf in der Villa Erckens (Am Stadtpark 1), bei „Schön & Gut“ (Bahnstraße 3) und in der Stadtbücherei (Stadtparkinsel) erhältlich.

(NGZ)