Nach Renovierungsarbeiten in Grevenbroich : Testzentrum zieht zurück ins Auerbachhaus

Grevenbroich Das Auerbachhaus ist nach einer Brandstiftung renoviert worden. Das Corona-Testzentrum kann dort wieder seine Arbeit aufnehmen. Diesen Mittwoch geht’s los.

Das Corona-Testzentrum in Grevenbroich zieht am heutigen Mittwoch zurück in das Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel. Nach der Brandstiftung im November war das Gebäude vorübergehend nicht nutzbar und musste saniert werden. Die Stadt hatte für die Zeit der Renovierung den Multifunktionsraum des Neubaus am TuS-Stadion an der Schlossstraße als Ersatz zur Verfügung gestellt.