Teststelle in Grevenbroich : Test-Zahlen sind im Auerbachhaus aktuell hoch

Im Auerbachhaus wurden seit dem 11. März insgesamt 2230 Corona-Tests durchgeführt. Foto: Andreas Woitschützke

Grevenbroich 208 Tests in sieben Tagen – das ist der traurige Rekord, der jetzt im Corona-Testzentrum Grevenbroich zu verzeichnen ist. Wie kommt es zu der hohen Quote?

Insgesamt wurden im Auerbachhaus seit dem 11. März 2230 Tests durchgeführt, gibt Kreissprecher Benjamin Josephs auf Anfrage unserer Redaktion an. Davon seien bislang 93 Tests (also 4,2 Prozent) positiv ausgefallen.

Diese hohe Quote (für den gesamten Rhein-Kreis liegt sie sogar bei 4,8 Prozent) erklärt der Kreissprecher mit der Art der Patienten: „Wir testen insbesondere Kontaktpersonen ersten Grades. Deshalb ist die Quote der positiven Ergebnisse im Vergleich mit den Angaben des Robert-Koch-Instituts so hoch“, so Josephs. Laut RKI lag die Quote der positiven Tests im Bezug auf die Gesamtzahl der Tests in Deutschland Anfang des Monats bei knapp drei Prozent.

Bemerkenswert ist zudem Häufung der Tests. Von den 2230 Abstrichen in Grevenbroich wurden 9,3 Prozent in den vergangenen sieben Tagen abgewickelt. Ähnliches gilt für den Kreis: Von den insgesamt 12.249 Tests wurden 922 (also 7,7 Prozent) in den vergangenen sieben Tagen durchgeführt.

Da Lehrer und Erzieher in Arztpraxen sowie Reiserückkehrer an Flughäfen oder in Arztpraxen getestet werden, erklären diese Fälle nicht den jüngsten Anstieg der Tests in den Zentren, erläutert der Kreissprecher weiter. Stattdessen könne dies durch die insgesamt gestiegenen Infektionszahlen erklärt werden sowie die Tatsache, dass die Menschen im Mittel wieder mehr Kontaktpersonen haben.

Trotz der gestiegenen Nachfrage sei der Kreis weiterhin gut aufgestellt, versichert Josephs. Der Bedarf könne gedeckt und die Kapazitäten noch weiter ausgebaut werden.

( )