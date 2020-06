Bürgermonitor aus Grevenbroich : Telekom-Shop bleibt in der City

An der alten Stelle wird am 1. Juli ein neuer Shop der Telekom eröffnen. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Die Telekom kündigt für den 30. Juni die endgültige Schließung ihres Shops am Ostwall 38 in der Innenstadt an – weil die Kundenfrequenz dort angeblich gesunken ist. Der Laden wurde allerdings schon längst vor dem Monatsende geschlossen – und an den zugeklebten Schaufenstern wird eine Neueröffnung zum 1. Juli angekündigt. Ganz schön verwirrend.

Das gibt auch Georg von Wagner zu. Der Sprecher der Telekom hat sich nach der Berichterstattung unserer Redaktion noch einmal in der Zentrale des „rosa Riesen“ im Fall Grevenbroich kundig gemacht – und er hat eine gute Nachricht. „Tatsächlich wird an der selben Stelle ein neuer Shop in einem völlig neuen Design eröffnen. Für die Grevenbroicher bleibt daher alles beim Alten.“ Dass die endgültige Schließung des Shops in der Schlossstadt angekündigt wurde, sei auf einen internen Fehler zurückzuführen. „Sorry“, sagt von Wagner.

Der neue Laden wird moderner als sein Vorgänger – aber an der Angebotspalette wird sich nichts ändern: „Die Kunden werden nach wie vor einen Shop mit allen Produkten und Tarifen der Telekom in ihrer Nähe vorfinden“, verspricht von Wagner. Er geht davon aus, „dass damit ein tadelloser Kundendienst gewährleistet sein sollte“.

Das hat der Sprecher der Telekom auch dem Laacher Kommunikations-Experten Peter Koenen mitgeteilt. Der hatte sich nach dem NGZ-Bericht unter anderem an den Telekom-Vorstandsvorsitzenden Timotheus Höttges gewandt und sich über die angekündigte Schließung beschwert. Dass die Grevenbroicher Telekom-Kunden jetzt doch nicht in die 14 Kilometer entfernte Zweigstelle in Neuss fahren müssen, freut auch Manfred Hermanns. Der ehemalige FDP-Chef hatte die Anregung zum Bürgermonitor gegeben. „Schön, dass jetzt alles so bleibt, wie es war“, sagt Hermanns. „Der Erhalt des Shops in der Innenstadt ist vor allem für ältere Menschen wichtig.“

