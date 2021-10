GPS-Rallye durch Grevenbroich : Team der Feuerwache startet Schnitzeljagd mit Handy

Die GPS-Rallye führt noch bis zum 24. Oktober durch Grevenbroich. Foto: Alte Feuerwache

Grevenbroich Die Grevenbroicher können sich jetzt an einer modernen Schnitzeljagd beteiligen. Sie führt zu interessanten Stellen in der Stadt. Das Angebot richtet sich nicht nur an junge Leute.

Noch bis zum 24. Oktober wird das Team der Alten Feuerwache über die App „Actionbound“ eine GPS-Rallye bereitstellen, die Jung und Alt auf eine spannende Tour durch das Grevenbroicher Zentrum begleitet. „Eine Schnitzeljagd der modernen Art ist genau das, was die Menschen heutzutage anspricht“, meint Isabelle Schiffer als Jugendkulturreferentin des Hauses. „Bereits während der Sommerferien haben wir ein solches Angebot gemacht. Das kam sehr gut an.“

Begleitet von interessanten Fragen, navigiert die Applikation durch den Bend, die Innenstadt und den Stadtpark. Die Fragen drehen sich rund um die verschiedenen Orte, die auf dem Weg besucht werden: Seien es Sehenswürdigkeiten, Natur oder ähnliches. „Die interaktive Schnitzeljagd bringt Spaß – und nebenbei kann man auch noch etwas lernen“, sagt Isabelle Schiffer.

Die Strecke beträgt etwa 4,3 Kilometer und dauert – je nach Tempo – zwischen zwei und drei Stunden. Los geht es an der Alten Feuerwache an der Schlossstraße 12. Bei einem Stopp am neuen Familienbüro an der Breite Straße gibt es zu den Öffnungszeiten die Möglichkeit, eine kostenlose Erfrischung zu bekommen. „Wir freuen uns auf alle, die mitmachen und bei uns eine Zwischenstation einlegen“, sagt Sara Clauß, Leiterin des Familienbüros.

Die Rallye läuft über die App „Actionbound“, die kostenlos auf das Smartphone heruntergeladen werden kann. Moritz Sterken, Pädagoge für naturkundliche Jugendarbeit in der Alten Feuerwache, hat die Tour mitentwickelt: „Es ist uns ein großes Anliegen, Spaß mit einem Lerneffekt zu verknüpfen. Das gelingt in der Natur ganz wunderbar“, sagt er.

Es ist nicht notwendig, durchgehend auf das Smartphone zu schauen. Die App dient eher als moderner Kompass, der den Blick in und den Weg durch Stadt, Park und Wald lenkt. Die Tour kann in der App über die Suchfunktion „GPS-Rallye durch Grevenbroich“ gestartet werden. Weitere Informationen finden sich auch auf den Social-Media-Accounts der Alten Feuerwache.

(NGZ)