Marktplatz so voll wie selten Tausende demonstrieren in Grevenbroich gegen Rechtsextremismus

SPD-Fraktionschef und Bundestagspolitiker Daniel Rinkert sprach von „Gänsehaut-Momenten“ allein durch die Vielfalt auf dem Marktplatz. „Ich bin sehr positiv überrascht“, sagte er. Zu sehen waren viele in der Stadt bekannte Menschen, die beispielsweise ein Ehrenamt ausüben. Aber eben nicht nur: Bei der Demo in Grevenbroich, die manch einer als „Aufstand der Vernünftigen“ beschrieb, wurde am Sonntag wie in so vielen Städten eine Mehrheit sichtbar, die sonst eher leise ist. Eine Mehrheit für Demokratie und Freiheit.