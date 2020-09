TSG Grevenbroich packt im Tierpark Bochum mit an : Taucher schrubben Algen bei Seehunden

TSG Grevenbroich packt im Tierpark Bochum mit an

Grevenbroich/Bochum Sie haben schon viele Unterwasser-Paradiese dieser Erde besucht – doch dieser Ausflug war für die Mitglieder der TSG Grevenbroich eine Premiere: Sie tauchten jetzt ab zu den Seehunden des Bochumer Tierparks und reinigten das große Becken von Algen.

Nach einer kurzen Einweisung ließ sich die erste von drei Gruppen mit wasserdichten Reinigungsgeräten ins Becken sinken, um den grünen Boden in strahlendes Weiß zu verwandeln. In den Genuss von Liebesbissen in die Flossen und neugierigen Blicken aus den braunen Kulleraugen kamen die Taucher dabei aber nicht. Tatsächlich gaben sich die vier Nordsee-Robben reserviert und verließen ihr Rückzugsgebiet im hinteren Beckenbereich zaghaft und blieben eher skeptisch.