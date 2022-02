Grevenbroicher Hallenbad wird zum Korallenriff : Tauchen mit VR-Brille beeindruckt Bad-Besucher

Mit der VR-Brille wurde das Hallenbad zum Korallenriff. Foto: Dieter Staniek/Stan

Grevenbroich Abtauchten – und ein schillerndes Korallenriff besuchen. Dieses Erlebnis bot das Schlossbad-Team an drei Wochenenden in Grevenbroich an. Besucher schildern ihre Eindrücke.