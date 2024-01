Tattoos in Grevenbroich Warum es immer mehr Tattoo-Studios in Grevenbroich gibt

Wo es früher maßgeschneiderte Anzüge gab, gibt es jetzt „maßgeschneiderte Kunst“, die wortwörtlich unter die Haut geht: An der Ecke Bahnstraße/Ostwall in Grevenbroich gibt es seit Oktober ein Tattoo-Studio. „Dauerhaft Tattoo“ ist ein „Neuzugang“ in der Szene, könnte man meinen, allerdings: Ganz neu ist Inhaber André Dollmann in der Branche nicht. Das Geschäft an der Bahnstraße ist bereits sein zweites. In Neuss hat er seinen ersten Standort unter dem Namen „Lost Souls Tattoo“ eröffnet. Zusammen mit seiner Frau und einem Piercer wechselt Dollmann in der Woche zwischen beiden Städten und Studios.