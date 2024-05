Fall aus Grevenbroich Taschendiebstahl am Schalter – Polizei und Sparkasse sensibilisieren für Gefahr

Info

Tatzeit Zu dem Taschendiebstahl am Schalter der Sparkassen-Hauptfiliale soll es am Freitag, 26. April, in der Zeit zwischen 9.20 und 9.40 Uhr gekommen sein. Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Zeugen.

Aufruf Wer zum fraglichen Zeitpunkt in oder an der Filiale Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Prävention Polizei und Sparkasse Neuss haben gemeinsam die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“ herausgegeben, die auch online unter www.sparkasse-neuss.de zu finden ist. Dort sind etliche Präventionstipps aufgeführt, mit denen sich Bürger vor Diebstählen und Betrügern schützen können.