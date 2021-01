Pfarrverein St. Martinus Wevelinghoven : Tapeten erzählen die Geschichte des alten Pastorats

Wevelinghoven Auf den Wänden des ältesten Wevelinghovener Backsteingebäudes klebten die Wohn-Geschmäcker von Generationen. Helmut Coenen hat die Motive mit seiner Kamera festgehalten.

Das historische, im Jahr 1653 erstmals bezogene Gebäude ist soeben frisch renoviert worden. Bevor die aufwendigen Sanierungsarbeiten 2015 starteten, hatte sich Coenen mit seiner Kamera noch einmal in dem Haus umgesehen, um den verwahrlosten Zustand für die Nachwelt zu dokumentieren. „Dabei sind mir die Tapeten aufgefallen, die viele Jahrzehnte lang übereinander gekleistert wurden“, schildert er. „Schicht für Schicht“ – so auch der Titel des neuen Heftchens – lag sozusagen die gesamte Tapeten-Story des ältesten Backsteingebäudes der Gartenstadt vor ihm.

Aber es ging noch älter: Als der bekannte Kunsthistoriker Dr. Max Tauch kurz vor seinem Tod das alte Pastorat besuchte, fiel ihm eine blaue Tapete in der ersten Etage auf. „Die müsst ihr unbedingt ablösen“, riet der ehemalige Leiter des Clemens-Sels-Museums in Neuss. Ein guter Rat, schließlich handelte es sich um handgemalte Wandverkleidungen aus der Biedermeierzeit (1815 bis 1848). Zerteilt und liebevoll gerahmt, wurden die alten Tapeten an Interessierte verkauft. Der Erlös floss in die Sanierung des uralten Pastoren-Domizils.