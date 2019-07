Diamanthochzeit in Grevenbroich : Tanzabend legte Grundstein für 60 Jahre währende Ehe

Wilhelm und Gisela Cremer feiern ihre Diamanthochzeit. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Mit Gisela und Wilhelm Cremer lernten sich zwei Nachbarskinder kennen und lieben, die am 24. Juli 1959 in der Villa Erckens den Bund fürs Leben schlossen. Den kirchlichen Segen erhielten sie ein halbes Jahr später in der Pfarrkirche Peter und Paul in Grevenbroich.

Wilhelm Cremer (83) ist ein Grevenbroicher Urgestein, er wurde an der Reydter Straße geboren. In seiner Nachbarschaft wuchs Gisela (geborene Reindjes) auf. Beide besuchten die Volksschule. Im Anschluss machte er eine Lehre bei Buckau, sie als Einzelhandelskauffrau bei Ermert in Mönchengladbach. 1954 trat Cremer mit anderen Jugendlichen dem Jägerzug „St. Sebastian“ bei. Kurz vor Schützenfest fragte er Gisela, ob sie mit ihm zum Tanzen ins Zelt gehen wollte.

„Eigentlich war sie mit 16 ja noch zu jung“, erinnert sich der Jubilar. Doch da ihre Eltern den 18-jährigen Jungen aus der Nachbarschaft kannten, durfte sie mitgehen. Die Freundschaft hielt – und fortan holte der junge Mann die junge Frau abends vom Bahnhof ab, wenn sie aus Mönchengladbach zurück kam.

Nach der kirchlichen Hochzeit im Januar 1960 zog das Paar zunächst in eine Wohnung an der Rheydter Straße, später – nachdem zwei Töchter geboren wurden – zum Hammerwerk. Als die Kinder aus dem Haus waren, siedelte das Paar in eine schöne Wohnung an der Töpferstraße um. „Urlaub haben wir mit den Kindern im Wohnwagen in Holland gemacht“, erinnert sich die 80-Jährige. Zu zweit flogen sie später nach Mallorca, Griechenland und auf die Kanaren. Wilhelm Cremer ist seit 65 Jahren Mitglied im Bürgerschützenverein und seit 60 Jahren in der Kolpingsfamilie, deren Vorsitzender er 40 Jahre war.