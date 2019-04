Events in Grevenbroich für den Start in den Wonnemonat : Tanz in den Mai von Münchrath bis Gustorf

Grevenbroich Den Mai begrüßen können die Grevenbroicher in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an vielen Orten. In zahlreichen Stadtteilen werden Maibäume aufgestellt, wird ausgiebig in den Mai getanzt und gefeiert.

Mit kölsche Tön geht es in Allrath in den Wonnemonat hinein. Die Kult-Band „Räuber“ mit Sven West als Frontmann kommt ins große Festzelt an der Bongarder Straße. Ebenfalls dabei sind die Band „Butz Bravo“ und DJ Ole, um für Musik zum Tanzen zu sorgen. Start des Events ist zum 19 Uhr. Veranstalter ist der Getränkehandel Ratz in Allrath. Karten für zwölf Euro gibt es an der Abendkasse.

Im Hexenkessel Frimmersdorf wird die Walpurgisnacht in der Maschinenhalle von Landwirt Henk Josef an der Lützenkirchenstraße ausgiebig begangen. Los geht es ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ab 21 Uhr wollen die „Bergpiraten“ mit Livemusik reichlich gute Laune bereiten. Longdrinks, kühle Getränke und Stärkendes vom Grill fehlen natürlich ebenfalls nicht.

Auch auf dem Stadtstrand, dem Evita-Beach in Grevenbroich am Rande des Bends, gibt es Tanz in den Mai – mit DJ Lil Cash, Longdrinks und Gegrilltem und natürlich mit viel Beach-Fealing auf dem Sand. Beginn ist um 19 Uhr hinter der Spielspinne am Flutgraben.

„Tradition mit Neuem verbinden“ will der Heimatverein Gustorf. Nach der erfolgreichen Premiere 2018 steht auch dieses Jahr wieder die „Maifeierei“ an. Start ist um 19 Uhr rund um den Schützenstein Auf dem Wiler. Geboten werden ein traditioneller Maibaum und ein Mai-Feuer ebenso wie eine Cocktail- und Longdrinkbar, Biertheke und Leckeres vom Grill.

In Langwaden wird am Dorfbrunnen in den Mai getanzt, dazu lädt die Kirmesgesellschaft Einigkeit Langwaden die Dorfbevölkerung ab 19 Uhr ein. „Das ist für uns der Start in die Sommersaison“, sagt Heiner Hoffmann, Präsident der Kirmesgesellschaft.

In Münchrath ist der Kirmesplatz ab 19 Uhr Ort für den Tanz in den Mai. Die Scheibenschützen laden zudem zur Wahl der Maikönigin ein.

In Wevelinghoven will das Jägercorps richtiges Mallorca-Feeling in die Gartenstadt holen. Mallorca-DJ Andy Luxx sorgt im großen Festzelt, das auf dem Marktplatz errichtet wurde, unter anderem mit Schlager-, Party- und Disco-Musik für ausgelassene Partystimmung. Start ist um 19 Uhr. Zunächst wird aber ab 18 Uhr der Maibaum auf dem Marktplatz gesetzt.

(cso-)