Tambourcorps „In Treue Fest“ in Allrath : Seit 90 Jahren Musik für die Schützenfeste

Angeführt von Major Heinz-Peter Hahn marschiert das Tambourcorps „In Treue Fest“ Allrath in sein 90-jähriges Bestehen. Foto: Tambourcorps Allrath

Allrath Tambourcorps „In Treue Fest“ in Allrath feiert runden Geburtstag mit einem großen Fest-Konzert.

Von Wiljo Piel

Ihr eigenes Geburtstags-Geschenk machen sich die Allrather Spielleute erst im kommenden Jahr. Dann wollen sie gemeinsam mit den Musikern von „Blüh Auf“ Frimmersdorf am Umzug des Münchener Oktoberfestes teilnehmen. „2019 bekommen wir das leider nicht hin“, sagt Vorsitzender Claus Hahn. Denn einerseits will der Festakt zum 90-jährigen Bestehen des Tambourcorps gut vorbereitet sein. Und andererseits fällt der Start des Oktoberfestes in der Bayern-Metropole ausgerechnet auf den Allrather Schützenfest-Termin. „Da müssen wir natürlich zu Hause sein – ist doch klar“, meint Vize-Chef Stephan Kreuels.

Der Grundstein für das Corps wurde 1929 von zehn Männern gelegt, denen die Musik am Herzen lag. In Schuppen und Scheunen wurde fleißig geprobt, bis dass sich das Tambourcorps „In Treue Fest“ Allrath erstmals öffentlich auf den Straßen präsentierte. Seit neun Jahrzehnten ist der Spielmannszug nun eine feste Größe auf den heimischen Schützenfesten – und die Verantwortlichen blicken zuversichtlich in die Zukunft. „Wir sind recht jung aufgestellt, mit Musikern im Alter zwischen 13 und Mitte 50“, sagt Claus Hahn. Und Nachwuchs ist eigentlich immer da.

Exakt 31 Aktive zählt das Corps – darüber hinaus gibt es einen stolzen Stamm von 215 Ehrenmitgliedern, Passiven und Förderern. Und wenn Not am Mann ist, helfen die in den „Ruhestand“ getretenen Spielleute gerne mal aus – „Instrumente und Uniformen liegen stets griffbereit“, sagt Stephan Kreuels.

Neben ihrem eigenen, verschönert das Tambourcorps Allrath die Schützenfeste in Grevenbroich, Kapellen, Barrenstein, Orken, Langwaden und Gierath-Gubberath. Darüber hinaus haben die Musiker im Jahresverlauf noch viele weitere Termine zu bestreiten – sie spielen etwa bei Königsehrenabenden auf oder sorgen für den richtigen Ton bei den Martinszügen. Und nicht zuletzt legen sich die Jubilare auch dafür ins Zeug, dass an den Karnevalstagen in ihrem Ort ordentlich etwas los ist. Stadtweit bekannt und nahezu legendär ist der Altweiberball, den die Spielleute nun schon seit Jahrzehnten veranstalten – und der Rosenmontagszug wird nun auch wieder von Jahr zu Jahr größer.

Eng verbunden ist der von Tambourmajor Heinz-Peter Hahn angeführte Spielmannszug mit dem örtlichen Bürgerschützenverein. „Das drückt sich auch dadurch aus, dass wir seit 1950 schon sieben Schützenkönige stellten“, sagt Claus Hahn. Zu ihrem Festkommers, den sie am Sonntag, 14. April, 10 Uhr, im Zelt an der Bongarder Straße veranstalten, erwarten die Musiker denn auch Abordnungen des BSV und anderen örtlichen Vereinen. Aber nicht nur: „Jeder, der Marschmusik mag, ist willkommen“, sagt Hahn.

Gemeinsam mit dem befreundeten Frimmersdorfer Musikzug „Blüh Auf“ hat das Allrather Tambourcorps insgesamt 15 Stücke vorbereitet, darunter auch selten gespielte Märsche und sogar ein Udo-Jürgens-Potpourri. „An diesem Vormittag wollen wir allen Danke sagen, die unser Corps bis heute begleitet und unterstützt haben“, sagt Stephan Kreuels.