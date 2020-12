Brauchtum in Grevenbroich : Tambourcorps Frisch-voran bekommt Mitarbeiter-Spende

Brauchtum in Grevenbroich

So war’s vor Corona: (v.l.) Florian Zimmermann, Kevin July, Klara Coro und Julia Ratz. Foto: Tambourcorps Frisch-voran

Wevelinghoven Haben klassische Vereine eine Chance gegen Smartphone und Computer? Die Jugendarbeit des Tambourcorps Frisch-voran Wevelinghoven beweist: Ja, wenn das Angebot stimmt. Dafür gab es jetzt 1000 Euro als Spende.

Chemielaborantin Julia Ratz macht Musik. „Seit fünf Jahren spiele ich im Tambourcorps „Frisch-voran“ Wevelinghoven“ Flöte“, sagt die Mitarbeiterin von Currenta in Dormagen. Ihren Verein hat sie für die diesjährige Mitarbeiterspendenaktion der Currenta-Gruppe vorgeschlagen. Mit Erfolg: Das Tambourcorps bekommt 1000 Euro für seine Jugendarbeit.

Darauf hat der Musikzug in seiner Historie immer großen Wert gelegt: „Wir vom Tambourcorps Frisch-voran Wevelinghoven sind sehr stolz, regelmäßig viele junge Menschen in unseren Reihen willkommen zu heißen. Im Zeitalter der Smartphones und Computer wird es immer wichtiger, dass Vereine wie wir dabei unterstützen, die Jugend zu einer sozialen Gemeinschaft heranzuziehen“, sagt Julia Ratz. Der 1927 gegründete Verein hat zurzeit 40 Mitglieder und tritt hauptsächlich bei Schützenfesten oder St. Martins-Umzügen auf. Beides fiel 2020 der Pandemie zum Opfer. Julia Ratz bleibt dennoch aktiv: „Ich bringe zwei jungen Nachwuchsmusikerinnen in meiner Freizeit das Spielen mit der Flöte bei.“