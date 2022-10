Kultur in Grevenbroich : Talentierte Musiker geben drei Konzerte im „Erasmus“

Grevenbroich Neun Ensembles der Kreismusikschule stellen sich am Sonntag in Grevenbroich vor. Bei kostenlosem Eintritt erwartet die Besucher ein Programm mit klassischen Werken und modernem Jazz.

Die Musikschule des Rhein-Kreises lädt für Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr, zu drei jeweils 45-minütigen Konzerten eingeladen. Der Eintritt ist frei zu der Veranstaltung im Erasmus-Gymnasium an der Röntgenstraße. Neun in diesem Jahr im Rahmen der Talentförderung gegründete Ensembles stellen sich der Öffentlichkeit vor. In den zwei rund 15-minütigen Pausen bietet der Förderverein der Musikschule Snacks und Getränke an.