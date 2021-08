Modegeschäft in Grevenbroich : Takko Fashion gibt Filiale in Fußgängerzone auf

Grevenbroich Das Unternehmen nennt den Grund für die Aufgabe – und das Datum des letzten Verkaufstags. Die Innenstadt verliert damit ein weiteres Geschäft.

Das Bekleidungsgeschäft Takko Fashion an der Kölner Straße in der Grevenbroicher Innenstadt schließt am 9. Oktober. Die Gesellschaft mit Sitz in Telgte bei Münster hat sich dazu entschlossen, den angemieteten Standort in der Fußgängerzone aufzugeben. Das bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.