Warnsteikaktionen in Grevenbroich Tagesstätten schließen wegen Warnstreik am Donnerstag

Die Gewerkschaft Komba hat ihre Mitglieder aus der Stadtverwaltung Grevenbroich zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Am Donnerstag, 23. März, muss damit gerechnet werden, dass die Angebote und Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung beeinträchtigt werden oder nicht zur Verfügung stehen. „Aufschiebbare Dienstleistungen sollten möglichst an anderen Tagen in Anspruch genommen werden“, sagte Rathaussprecher Lukas Maaßen am Freitag.