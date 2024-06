Verein „Existenzhilfe“ in Grevenbroich Tafel zieht in eine alte Werkzeugfabrik

Am Ende ist dann doch noch alles gut gegangen: Sozusagen in letzter Minute hat die Grevenbroicher Tafel ein Domizil gefunden, das nicht nur groß genug, sondern auch bezahlbar ist. Neuer Standort des Vereins „Existenzhilfe“ werden die ehemaligen Betriebsstätten der Feilen- und Werkzeugfabrik Kaiser an der Orkener Straße. Zurzeit werden Hallen, Büroräume und Sanitäranlagen auf Vordermann gebracht – und zwar mit Hochdruck. Denn bereits am 2. Juli soll die erste Lebensmittelausgabe starten. Rund 900 Menschen werden dort künftig jede Woche versorgt.