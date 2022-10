Betrüger in Grevenbroich unterwegs? : Tafel warnt vor falschem Spendensammler

Grevenbroich Sind im Raum Grevenbroich Betrüger unterwegs, die im Namen der Tafel an Haustüren Geldspenden sammeln? Das lässt ein Fall aus Münchrath vermuten. Dort hatte ein Sammler eine Geldspende von einer älteren Dame erhalten.

Offenbar kam die Sammlung manchen Bewohnern des Ortes merkwürdig vor – auch einer Tafel-Mitarbeiterin, die in Münchrath wohnt und davon erfahren hat. Ob sich der Unbekannte tatsächlich als Mitglied der „Existenzhilfe“ ausgegeben hat, ist nicht sicher. Aber eines steht fest: Der Verein sammelt kein Geld an Haustüren.

Die Nachricht über den mutmaßlichen Betrug hat Tafel-Geschäftsführer Wolfgang Norf dazu veranlasst, in sozialen Netzwerken öffentlich zu warnen. „Wir betteln an Haustüren nicht um Geld. Das ist nicht unsere Art“, betont Norf. „Wir sind bekannt und gut vernetzt. Wer uns Geld zukommen lassen möchte, tut das in der Regel per Überweisung oder kommt persönlich vorbei.“ Spender erhielten dann auch eine Spendenquittung. Bürger, bei denen geklingelt wird und bei denen sich Unbekannte als Sammler der Grevenbroicher Tafel ausgeben, sind aufgerufen, die Polizei zu verständigen.