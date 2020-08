Lebensmittelausgabe in Kapellen : Die Tafel übernimmt den „Fairen Tisch“

Kapellen Zehn Jahre nach seiner Gründung löst sich der „Faire Tisch Niedererft“ zum Ende des Monats auf. Die Lebensmittelversorgung für Bedürftige wird in Kapellen aber weiterhin aufrecht erhalten. Ab dem 1. September übernimmt die Tafel die Regie im Pfarrzentrum.

Die Grevenbroicher Tafel betreibt mehrere Ausgabestellen für Lebensmittel. Neben der Zentrale an der Merkatorstraße und dem neuen Ausgabeort in Kapellen ist sie auch in der Südstadt und in der Nachbarkommune Jüchen aktiv.