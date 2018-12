Polizei in Grevenbroich ermittelt: Gefährliche Falle - Unbekannte spannen Stoff über die Straße

Polizei in Grevenbroich ermittelt

Grevenbroich Unbekannte Täter haben in Grevenbroich Stoffbahnen über die Fahrbahn gespannt. Ein Taxifahrer erkannte das Hindernis zu spät.

Am späten Montagabend zwischen 21.15 Uhr und 23.20 Uhr haben die Täter laut Polizei an zwei Stellen extrem strapazierfähige, 30 Zentimeter breite Stoffstränge in 1,50 Meter Höhe über die Straße gespannt. Auf der Karl-Oberbach-Straße fuhr ein Taxifahrer gegen das Hindernis. Dabei wurde das Taxischild vom Autodach gerissen.