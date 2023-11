Schule in Grevenbroich Elsener Grundschule demonstrier Arbeit in einer Tablet-Klasse

Unter dem Titel „Tablet-Klassen in der Grundschule“ stand jetzt ein Mini-Fachtag, der in der Erich-Kästner-Schule in Elsen durchgeführt wurde. Wie lernen Kinder mit Unterstützung von iPads? Was muss beim Unterricht berücksichtigt werden? Und wo liegt der Mehrwert solcher Klassen? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der das Regionale Bildungsbüro des Rhein-Kreises Neuss eingeladen hatte.