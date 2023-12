Am Bahndamm in Neukirchen Einbrecher stehlen Tabakwaren aus Supermarkt

In der Nacht zu Montag wurde in den Edeka-Markt am Bahndamm in Neukirchen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Unbekannten mit hohem Kraftaufwand die Eingangstür aufgehebelt und das Schließblech aus der Verankerung gerissen. Auf Videoaufnahmen soll zu sehen sein, dass sich die drei Tatverdächtigen danach Zugang zum Anlieferungsbereich verschafften und in den Verkaufsraum des Supermarkts gelangten.