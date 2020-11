Kapellener Unternehmen expandiert : Syrische Firma „Baladna“ steigt in den Online-Handel ein

Syrische Firma „Baladna“ steigt in den Online-Handel ein

Vor der Freischaltung von App und Internet-Shop der Firma „Nosor Baladna“ durchschnitt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ein geschmücktes Band am Eingang. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Kapellen Seit drei Jahren werden arabische Lebensmittel von Kapellen aus europaweit vertrieben. Mittlerweile ist das Unternehmen von sechs auf 40 Mitarbeiter gewachsen – und es erschließt sich nun neue Geschäftszweige.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat jetzt den Startknopf für die App und den Internet-Shop der Firma „Nosor Baladna“ gedrückt. Der Hersteller von arabischen Lebensmitteln ist an der Konrad-Zuse-Straße in Kapellen beheimatet. Seit Ende 2017 bedient die von dem syrischen Unternehmer Abdulrazak Kattan gegründete Firma den europäischen Markt. Das Sortiment der nach muslimischen Reinheitsgeboten produzierten Lebensmittel umfasst rund 200 Produkte, darunter Gewürze, Süßigkeiten, Säfte, eingelegtes Gemüse sowie syrische Spezialitäten.

Gleich neben der Europa-Zentrale von „Baladna“ befindet sich in einem zweiten Gebäudekomplex das „Fulfillment Center“, in dem nun die Produkte des neuen Online-Shops kommissioniert werden. Das Unternehmen hat vor drei Jahren mit nur sechs Mitarbeitern begonnen. Mittlerweile sind bei „Baladna“ rund 40 Angestellte beschäftigt.

Konjunkturumfrage in Mönchengladbach

Konjunkturumfrage in Mönchengladbach : IHK: Im Handel fehlen die Kunden

Janssen-Cilag in Neuss

Janssen-Cilag in Neuss : Covid-19-Impfstoff und die Zukunft der Region im Blick

Der Landrat sieht darin einen Erfolg für den Online-Handel und die Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss. „Wir liegen mitten in Europa und sind daher ein interessanter Standort für E-Commerce. Von hier aus sind die Wege kurz zu wichtigen Häfen wie Neuss, zum Flughafen Düsseldorf oder zu anderen Absatzmärkten.“ Jürgen Steinmetzt, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein schlug in die gleiche Kerbe: „,Baladna’ steht für die Internationalität und die fortschreitende Digitalisierung unserer Region. Der Erfolg dieses Unternehmens ist eine gute Botschaft in dieser ansonsten schwierigen Zeit.“